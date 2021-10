Scoop - Le Ford Kuga va changer de visage

Ford enchaîne les restylages ! Après avoir dévoilé ces dernières semaines ceux des Fiesta et Focus, la marque américaine prépare le lifting du Kuga. Et donc de son jumeau américain l'Escape. C'est d'ailleurs lui qui a été surpris par notre chasseur de scoops avec un camouflage qui cache l'avant et l'arrière. Mais Kuga et Escape sont identiques : notre modèle évoluera de la même façon.

Et l'évolution sera importante… du moins à l'avant. On devine ainsi un visage entièrement modifié. L'objectif est de redonner du caractère à la proue du Kuga, l'actuelle version étant un peu fade. Sur le modèle restylé, il y aura ainsi une calandre relevée, qui touchera la découpe du capot. Comme pour les nouvelles Fiesta et Focus, la grille hébergera le logo.

Les optiques auront une nouvelle découpe, avec une signature lumineuse composée de deux L. Ce regard s'inspire de celui de la Mustang Mach-E. Le bouclier sera revu. En revanche, l'arrière évoluera très peu. On devine juste un nouvel habillage des feux. Comme toujours, le lifting s'accompagnera de jantes inédites.

À bord, on sait déjà à quoi s'attendre. Le Kuga reprend la présentation de la Focus, les changements seront donc calqués sur ceux de la compacte. Cette dernière vient de recevoir un nouvel écran tactile de 13 pouces, une taille géante à ce niveau de gamme.

Sous le capot, pas de révolution à attendre, le Kuga étant déjà à jour. Il propose ainsi de l'hybridation légère, de l'hybride simple et de l'hybride rechargeable. Il vient aussi de recevoir en France une version E85. Ce Kuga revu et corrigé sera lancé courant 2022.