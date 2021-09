Scoop - Le futur Mercedes GLC est presque prêt

Dernière ligne droite pour la mise au point de la seconde génération du Mercedes GLC. Pour rappel, l'actuel a été lancé en 2015, prenant la relève du GLK. Le nouveau GLC sera lancé courant 2022. Il vient d'être surpris par notre chasseur de scoops lors d'une séance de tests avec un camouflage un peu plus léger.

Les prototypes ont désormais les traits définitifs du véhicule. Vous connaissez ce refrain : il ne faut pas s'attendre à une révolution sur le plan du style. Le GLC évoluera par petites touches et gardera des lignes arrondies et galbées, déclinées depuis bientôt une décennie par Mercedes. De profil, on note tout de même une troisième vitre latérale dont la pointe est relevée, tandis que les poignées de porte sont abaissées.

Comme pour l'actuel, Mercedes devrait jouer la carte des économies d'échelle en reprenant la planche de bord de la dernière Classe C. Ce qui donnera au GLC une présentation bien plus technologique, grâce à une console centrale qui intègre un écran format portait de 11,9 pouces.

La base technique doit aussi être partagée avec la berline. Comme cette dernière, le GLC profitera de quelques centimètres en plus pour l'empattement, ce qui améliorera l'habitabilité. L'allongement permettra au GLC de reprendre ses distances avec le GLB, qui gardera toutefois l'avantage des 7 places.

Comme on peut le voir sur les images scoop, le nouveau GLC pourra être doté de roues arrière directrices. De quoi améliorer sa maniabilité aux basses vitesses et sa tenue de roue à hautes vitesses. Les moteurs essence et diesel seront tous dotés d'une micro-hybridation. Et il y aura bien sûr de l'hybride rechargeable, avec une grosse autonomie électrique, environ 100 km.