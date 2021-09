Scoop : le nouveau Volkswagen Amarok se montre

Le Volkswagen Amarok ne sera plus un pur produit allemand. Le constructeur a décidé de partager certains de ses développements avec Ford pour réduire les coûts, notamment dans le domaine des véhicules commerciaux et utilitaires. L'actuel Amarok, vieux de plus de dix ans, est encore commercialisé uniquement en version V6 TDI, mais il tirera bientôt sa révérence pour laisser sa place à un modèle entièrement nouveau, copie quasi conforme du futur Ford Ranger. Les deux pick-up seront en effet des cousins comme ont pu l'être les Mercedes Classe X, Nissan Navara et Renault Alaskan.

Nos photos montrent les légères différences entre Amarok et Ranger. Au delà de l'agencement intérieur, les deux modèles se démarqueront par les signatures lumineuses : plutôt verticales et proches de celle du dernier F150 pour le Ford Ranger, plus horizontales et effilées pour le Volkswagen Amarok, dans l'esprit de ce que nous avons pu voir récemment sur la gamme utilitaires, notamment avec les très récents Caddy et Transporter.

Il reste évidemment une zone d'ombre sur les motorisations que l'on retrouvera sur cet Amarok. Si VW reprend celles du partenaire Ford, il faudra alors faire une croix sur le V6 au profit du quatre cylindres diesel 2.0 EcoBlue, le V6 2.7 n'étant pas proposé en Europe. L'éventualité d'un Amarok R avait été évoquée par certains de nos confrères étrangers, mais sans confirmation de la part de Volkswagen qui délèguera la production du nouvel Amarok en Afrique du Sud à Ford, dans l'usine de Silverton où sera également produit le nouveau Ranger.