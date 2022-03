Scoop - Le SUV de Smart en montre davantage

Smart dévoilera cette année son premier SUV, qui se nommera tout simplement #1, un nom qui fait écho au nouveau départ de la firme, désormais co-entreprise entre Mercedes et le chinois Geely. Si le constructeur a lui même publié quelques images de son futur modèle il y a quelques semaines, l'exemplaire qui vient d'être immortalisé par notre chasseur de scoops a un camouflage plus léger.

On découvre plus en détail les lignes de ce baroudeur compact, notamment la forme des phares et feux définitifs, preuve que la présentation approche ! Les optiques ont d'ailleurs un aspect similaire à l'avant et à l'arrière : une pointe triangulaire qui se prolonge en bandeau lumineux.

Comme on peut le voir, le véhicule opte pour des formes arrondies, qui tranchent avec la mode des carrosseries saillantes. Le #1 va plutôt jouer la carte de la pureté (les poignées sont cachées) et la carte de la jovialité. Parmi les éléments de style marquants, il y a le toit qui plonge façon casquette au niveau des custodes.

Notre chasseur de scoops a aussi pu photographier la planche de bord, pas totalement cachée. On devine ainsi une console argentée liée au tunnel central, une manière de faire qui peut évoquer des sportives Mercedes ! Il y a un grand écran tactile, qui va remplacer la quasi-totalité des boutons. Il ne semble même pas y avoir d'instrumentation !

La Smart #1, qui sera assemblée en Chine, sera uniquement électrique (la marque ne propose d'ailleurs déjà plus que des électriques). Les infos techniques sont encore inconnues, Smart n'ayant jamais rien dit à ce sujet, même lors de la présentation du concept-car.