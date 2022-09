Scoop - Mazda MX-5 : le futur sera thermique

Alors que la marque japonaise Mazda va électrifier toute sa gamme, la prochaine génération de la Mazda MX-5 aura toujours droit à un moteur thermique. C’est ce qui ressort d’une interview de Joachim Kunz, responsable du développement des produits en Europe, qui est parue un peu plus tôt dans l'année. Pour lui, il faut faire une distinction entre le roadster MX-5 et les autres modèles de la marque. Réservé à un public de passionnés, le roadster MX-5 devrait conserver son moteur thermique le plus longtemps possible avant d’être électrifié.

Ce qui est sûr c’est que le mulet de la Mazda MX-5 qui vient d’être photographié est toujours animé par un moteur thermique. En revanche, la carrosserie a été modifiée avec des ailes plus larges à l’arrière. Pour le moment, il ne s’agit que des premiers essais routiers d’une auto qui n’a pas reçu toutes les modifications de la future génération et il faudra encore patienter avant que l’on ne découvre les prototypes camouflés de la version définitive de la Miata sur la route ou sur une piste d’essai.

Pour la future génération de ce modèle, Mazda conservera le caractère ludique de son modèle qui sera toujours avec une architecture à propulsion. La capote en toile devrait également être conservée. La cinquième génération de la Miata devrait être dévoilée en 2024 pour une commercialisation l’année suivante.