Scoop – Mercedes CLA : la version thermique prend la route

La Mercedes CLA de nouvelle génération sera encore plus haut de gamme que la version actuelle. Plus moderne, elle inaugure la nouvelle plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), une base technique plus spécialement réservée aux motorisations électriques mais qui peut accueillir aussi des motorisations thermiques. C’est le cas de ce prototype qui vient d’être photographié dans la banlieue de Stuttgart en Allemagne.

Pour les moteurs thermiques de sa nouvelle Mercedes CLA, la marque allemande va privilégier les motorisations micro-hybrides afin de pouvoir passer plus facilement les normes antipollution de plus en plus draconiennes. Pour les versions Mercedes-AMG qui existeront aussi avec des motorisations électriques, les motorisations thermiques seront hybrides.

Il est difficile de distinguer une version thermique d’une version électrique et seule la calandre devrait être différente entre les deux. Les deux versions pourraient également conserver la même dénomination CLA, ce qui devrait ajouter à la confusion. Alors que la Mercedes Cla électrique devrait être dévoilée dans le courant de cette année, la version thermique devrait attendre six mois de plus et n’être visible sans camouflage qu’à partir de l’année 2025. On connaîtra alors tous ses secrets.