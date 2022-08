Scoop - Mercedes CLE : le nouveau coupé CLE prend la route

Une nouvelle appellation de coupé va voir le jour chez Mercedes, il s’agit du CLE qui va se charger de remplacer les coupés Classe E et Classe C. Ce modèle existera aussi en version cabriolet qui remplacera lui aussi les cabriolets Classe E et Classe C. Mais ce n’est pas pour tout de suite car le coupé et le cabriolet Mercedes CLE ne rentreront pas en production avant l’été 2023.

Basé sur la base technique de la nouvelle Mercedes Classe E, ce coupé Mercedes CLE devrait en reprendre également les motorisations. Comme la nouvelle Mercedes Classe E (prévue au printemps 2023) ne devrait pas renouveler son diesel hybride plug-in, les coupé et cabriolet CLE se contenteront de blocs essence et diesel avec microhybridation et d’une offre essence hybride rechargeable avec une autonomie électrique qui devrait avoisiner les 100 km.

À bord, il devrait y avoir du changement avec une grande tablette verticale à technologie OLED pour l’infodivertissement comme sur la Classe S dont la dalle affiche 12,8 pouces (32,5 cm) de diagonale. L’instrumentation sera elle aussi confiée à une dalle numérique, de 12,3 pouces. Elle recevra la technologie « eye tracking », un véritable effet tridimensionnel qui s’adapte (grâce à la présence de deux caméras placées sous la dalle) à la position des yeux du conducteur. Enfin, la Mercedes CLE Coupé fera le plein d’aides à la conduite et devrait voir progresser ses dispositifs de conduite autonome.