Scoop – Mercedes GLB : un restylage de mi-carrière

Le Mercedes GLB a réalisé une belle année 2021 avec plus de 3 600 immatriculations en France. Ce qui compte tenu du prix du modèle (plus de 48 000 €) et son gabarit imposant (4,65 m) est plutôt un bon résultat. Mais les meilleures choses ayant toujours une fin, plus un véhicule vieillit, plus la baisse des ventes s’avère inéluctable. C’est pourquoi le constructeur à l’Étoile s’est décidé à redonner un coup de jeune à son SUV familial qui peut transporter jusqu’à sept personnes et dispose d’une banquette coulissante. Rappelons que les deux sièges additionnels et la banquette coulissante sont de série.

Ce qui est sûr, c'est que pour le restylage il ne sera pas question de mettre à mal la modularité de ce modèle ni sa capacité de transport. En revanche, certains éléments évolueront. C’est ce que l’on constate sur les prototypes camouflés qui circulent en ce moment même en Allemagne. On aperçoit un nouveau feu diurne dans le phare, des feux arrière dont le graphisme lumineux a été remanié, des changements dans la calandre et les boucliers.

À bord, comme pour la Mercedes Classe A, la console centrale, les graphismes du compteur de vitesse et de l’écran d’infodivertissement seront légèrement modifiés. Il semble en revanche que rien n'est prévu pour les motorisations qui devraient être reconduites. Il y a aujourd’hui une belle offre de motorisations avec deux blocs essence (GLB 200 de 163 ch, GLB 250 4Matic de 224 ch) et deux blocs diesels : GLB 200d de 150 ch et GLB 220d 4Matic de 190 ch. Quant à la version sportive GLB AMG 35 4Matic de 306 ch, elle sera reconduite.