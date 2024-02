Scoop – Mini John Cooper Works : les versions thermiques se préparent

Chez Mini comme chez les autres constructeurs, les prototypes de nouveaux modèles sortent camouflés mais en ce qui concerne certains modèles de série on cultive aussi l’art du secret. Ainsi la nouvelle Mini trois portes à moteur thermique (Cooper C de 156 ch et Cooper S de 204 ch) dissimule sa sortie d’échappement sous le bouclier. Ce ne sera pas le cas des versions John Cooper Works qui arriveront sur le marché en 2025. Attention à ne pas confondre avec la nouvelle finition John Cooper Works proposée sur les Mini trois portes qui n’offre qu’un habillage sportif. Les variantes John Cooper Works sont quant à elles de véritables « boules de nerfs ».

Les modèles trois portes et cabriolet John Cooper Works que nous vous présentons exhibent fièrement leur sortie d’échappement placée en plein centre de l’extracteur d’air arrière. Ce sera d’ailleurs l’une des principales différences, entre la variante John Cooper Works est la finition du même nom, si ce n’est qu’il y aura aussi des freins plus gros et sans doute une signature lumineuse modifiée par rapport aux modèles moins puissants. On attend d’ailleurs de savoir qu’elle sera la puissance de cette Mini John Cooper Works, la précédente affichant 231 ch (la série spéciale JCW GP 306 ch), la nouvelle pourrait atteindre les 250 ch.

Produite dans l’usine d’Oxford en Angleterre, la Mini John Cooper Works (trois portes et cabriolet) utilise une plateforme d’ancienne génération qui a été remise au goût du jour. Rappelons que les modèles électriques utilisent une toute nouvelle base et sont produits pour le moment en Chine chez Great Wall (une partie de cette production sera rapatriée en Angleterre en 2026). Même avec l’ancienne base remaniée, les Mini John Cooper Works disposeront dans l’habitacle d’un mobilier quasi identique à celui des Mini électriques avec un grand écran tactile OLED rond de 24 cm de diagonale regroupant l’essentiel des fonctions du véhicule. À noter que la Mini John Cooper Works trois portes existera aussi en version électrique, la marque l'a confirmé et un prototype a été photographié sur la route l’été dernier.