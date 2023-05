Mini Cooper JCW 1to6 (2023) : 47 000€ le (dernier) morceau

La Mini se prépare à passer à une toute nouvelle génération de modèle, dévoilée il y a quelques jours en photos officielles dans sa version électrique. Alors que la génération actuelle se prépare à quitter le catalogue, le constructeur anglais dévoile une série limitée sur la base de sa version la plus puissante du catalogue (en excluant la GP en série limitée de 2020 et ses 306 chevaux), la JCW de 231 chevaux.

Cette Mini «1to6 » se reconnaîtra grâce à sa grosse bande centrale sur la carrosserie et ses quelques pièces noires (calandre, optiques et jantes de 18 pouces « Circuit Spoke »). Le petit badge dessiné près du feu arrière gauche le souligne, la voiture n’est disponible qu’avec la boîte manuelle à six vitesses en faisant l’impasse sur la transmission automatique. Elle joue donc un peu les puristes, même si elle ne touche pas aux caractéristiques mécaniques de la Mini JCW normale.

47 000€ le morceau !

Limitée à 999 exemplaires dans le monde et 65 pour la France, cette Mini JCW 1to6 coûtera chez nous 47 000€. Une addition élitiste puisque la Mini JCW se négocie actuellement 42 900€ et même la Mini GP, affichée 44 900€ en 2020, n’osait pas coûter aussi cher. De quoi relativiser le positionnement tarifaire des citadines électriques comme la Mini Electric, proposée à partir de 37 400€ et éligible au bonus écologique de 5 000€...