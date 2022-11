Scoop – Opel Corsa : un lifting pour 2023

L’Opel Corsa de sixième génération est née en 2019. Conçue à partir de la base de la Peugeot 208, l’Opel Corsa dispose des mêmes motorisations que sa cousine française et sa version électrique Opel Corsa-e devrait, au même titre que la Peugeot e-208, recevoir une motorisation électrique plus performante (156 ch au lieu de 136 ch et 400 km d’autonomie).

C’est l’arrivée de cette nouvelle motorisation électrique sous le capot de l’Opel Corsa-e qui sera aussi l’occasion pour la marque allemande de revoir le style de sa citadine. En effet, la nouvelle identité stylistique de la marque à l'éclair, caractérisée par la calandre Vizor regroupant projecteurs, calandre et logo sous une vitre de plexiglas, n’a pas pu être appliquée à la Corsa qui est arrivée deux ans avant l’Opel Mokka qui l’a inauguré.

L’Opel Corsa restylée qui arrivera en 2023 aura donc droit à la calandre Vizor et verra également son bouclier avant modifié, tandis que la poupe du véhicule devrait adopter des feux à la signature lumineuse revue, tandis que le nom Corsa s’étalera sur toute la largeur du véhicule comme sur la nouvelle Opel Astra. À bord, il y aura aussi du changement puisque le tableau de bord de la Corsa restylée devrait s’inspirer de celui de l’Opel Mokka.