Scoop – Peugeot 3008 : balade scandinave pour la prochaine génération

La nouvelle génération du Peugeot 3008 est sur la route. Particulièrement bien camouflé comme pour se protéger du froid de l’hiver, le SUV star de Peugeot entame ses essais de mise au point avant d’arriver sur le devant de la scène vers la fin de 2023 au moment de sa première apparition en public.

Sur son pare-brise on note l’apparition d’un autocollant MHEV, il est fort probable que cette version d’essai soit animée par le nouveau bloc 1.2 PureTech mild hybrid 48V associé à une inédite boîte électrifiée à double embrayage conçue par PSA/Punch Powertrain. Ce bloc a comme principal avantage de passer la norme Euro 7 prévue pour 2026. C’est un bloc de 136 ch et 230 Nm de couple qui troque sa courroie de distribution qui baigne dans l’huile pour une chaîne. Avec ce moteur et la boîte qui s’équipe d’un moteur électrique, on pourra rouler sur une très courte distance (1 km) et à faible vitesse en électrique.

L'autre particularité de ce nouveau Peugeot 3008 camouflé est la présence à l’arrière d’un camouflage spécial pour éviter de découvrir la courbure de la ligne du toit. Il se confirme donc que Peugeot veut modifier le profil de son nouveau 3008 en lui donnant une allure de SUV coupé avec une ligne de toit fuyante vers l’arrière. Cela laissera au Peugeot 5008, qui va être reconduit, un hayon vertical, lui permettant de conserver une bonne habitabilité aux places arrière avec une garde au toit confortable comme tout bon crossover familial qui se respecte.

Ce nouveau modèle qui n’aura plus de moteur diesel sous son capot, sera disponible avec une motorisation essence mild-hybrid de 136 ch, par deux nouvelles motorisations hybrides rechargeables de 180 et 200 ch qui adopteront la nouvelle boîte de vitesse électrifiée à double embrayage conçue par PSA/Punch Powertrain. Et il aura aussi des motorisations électriques puisque la plateforme STLA Medium (ex eVMP, version améliorée de l’EMP2) est multi-énergies. Il devrait y avoir plusieurs niveaux de puissance selon que la chaîne de traction sera équipée d’un moteur électrique (170 et 220 ch) ou de deux moteurs (300 ch et transmission intégrale). L’autonomie devrait atteindre, voire dépasser les 500 km. Enfin, les Peugeot 3008 et 5008 en version mild-hybrid, hybrides plug-in et électriques seront produits en France.