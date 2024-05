Scoop – Porsche 911 (992.2) : on en sait plus sur le lifting !

Porsche l’a annoncé, il présentera la version restylée de sa Porsche 911 cet été. Le constructeur a également précisé qu’il y aura aussi des versions électrifiées. Ces motorisations électrifiées devraient concerner les Carrera S et Carrera GTS qui disposeront du système micro-hybridation 48 volts développé par Valeo. En ce qui concerne le restylage sur les versions Carrera (sans hybridation) il devrait être assez léger et devrait s’accompagner d’une augmentation de la puissance du moteur passant de 385 à 395 ch.

Sur les photos des prototypes des Porsche 911 Coupé et Cabriolet dont le camouflage a été presque totalement supprimé, on distingue désormais les principales modifications apportées par le restylage. Ainsi les prises d’air latérales du bouclier s’ornent de deux simples languettes horizontales, tandis qu’à l’arrière, la plaque d’immatriculation est rehaussée et les sorties d’échappement sont désormais ovales. Parmi les quelques éléments recevant encore un camouflage, on trouve la partie centrale placée entre les deux feux arrière, où se trouve habituellement le nom de la marque allemande. Il faudra attendre la présentation de ce modèle restylé pour savoir ce qui se cache derrière les adhésifs.

Parmi les prototypes de la Porsche 911 restylée qui dévalent à toute allure la piste du Nürburgring, l’un d’entre eux dispose du pack additionnel Aerokit et cela change l’allure du modèle. On voit sur ce prototype que ce pack permet de disposer des conduits d’air réglables à l’avant en plus d’un grand aileron à l’arrière. On découvre également un bouclier arrière modifié et doté de sorties d’échappement rondes et recentrées. Sur l’actuel modèle non restylé, ce pack additionnel était facturé 5 736 €, le nouveau pack devrait, avec les conduits d’air réglables, être facturé à un tarif plus élevé.