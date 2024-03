Scoop – Range Rover électrique : dans l’attente d’une commercialisation

Mais tout d’abord un petit retour en arrière est nécessaire. En juin 2023, Jaguar Land Rover est devenu JLR. Au passage, Range Rover, Defender et Discovery sont devenus des marques et viennent se positionner au côté de la marque Jaguar chez JLR. Land Rover devenant une sorte de blason historique qui ornera les modèles tout-terrain du groupe anglais (propriété de l’Indien Tata) mais qui ne sera plus considérée comme une marque à part entière. Toutes les marques de JLR annoncent vouloir produire des véhicules électriques et Range Rover a même indiqué en décembre 2023 que pour son premier modèle électrique, les futurs clients pouvaient s’inscrire sur une liste d’attente, qu’ils découvriraient ce modèle en 2024 et que les livraisons débuteraient en 2025. Range Rover en a d’ailleurs profité pour dévoiler quelques détails de ce nouveau modèle 100 % électrique.

Mais ce modèle ne sera pas le seul, puisque d’ores et déjà plusieurs modèles électriques sont prévus chez JLR. En plus du Range Rover électrique, il y aura aussi une GT quatre portes chez Jaguar et les marques Discovery et Defender auront aussi un modèle électrique dans leur gamme avant que l’ensemble des marques ne passe au tout électrique après 2035. Alors que l’on attend le premier Range Rover électrique, nos chasseurs de scoop ont découvert ce qui semble un autre modèle de chez Range Rover et qui avec sa ligne basse, ses feux arrière horizontaux et son empattement long pourrait être, selon nos chasseurs de scoop, le futur Range Rover Velar électrique. Mais il se pourrait aussi bien que ce soit le futur Range Rover Sport électrique. Car après toutes les annonces de JLR, l’entité Land Rover a changé un peu de feuille de route et avant de se rallier au tout électrique veut aussi s’appuyer sur des modèles hybrides rechargeables qui se vendent bien. Et si les modèles électriques Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque et Discovery Sport sont des projets en phase de finalisation, les futurs BEV Range Rover Velar et Land Rover Defender (pardon Defender selon la nouvelle appellation), seraient reportés.

Que ce soit le Range Rover Sport électrique ou le Range Rover Velar électrique, ce modèle surpris en Suède n’en serait qu’au début de ses essais de mise au point et sa commercialisation pourrait n’avoir lieu qu’en 2026. On sait que le futur Range Rover électrique est basé sur la plateforme MLA (pour architecture modulaire longitudinale) qu’utilisent déjà les versions thermiques des Range Rover et Range Rover Sport. Une nouvelle plateforme EMA (Electrified Modular Architecture) spécialement prévue pour les modèles électriques devrait équiper les futurs modèles BEV de chez JLR et conviendra parfaitement aux futurs Range Rover Evoque et Discovery Sport.