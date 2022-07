Scoop – Range Rover Sport SVR : galop d’essai sur le Nürburgring

Le Land Rover Range Rover Sport de troisième génération, vient juste d’être présenté et commercialisé avec un ticket d’entrée affiché à 94 200 € que l’on songe déjà à la prochaine variante sportive de ce modèle. Il s’agit du Land Rover Range Rover Sport SVR qui devrait être commercialisé en fin d’année 2022.

Pour le moment ce modèle poursuit ses essais de développement sur le mythique circuit allemand du Nürburgring, où il fait rugir son V8 et fait crisser ses larges pneus. Sous le capot de ce modèle, on découvrira bientôt un moteur V8 emprunté à BMW. Il s’agit du bloc que l’on retrouve sous le capot des BMW X5 M et BMW X6 M. Il devrait afficher sous le capot du modèle anglais 625 ch, comme le BMW X6 M Competition.

Bien campé sur ses roues de 23 pouces, le Range Rover Sport SVR se déplace rapidement sur la piste du Nûrburgring. Comme le Range Rover Sport, la version SVR dispose de la nouvelle plateforme MLA (Modular Longitudinal Architecture) qui peut s’adapter aux groupes motopropulseurs à combustion interne et à des motorisations électriques. Elle est également plus légère que l’ancienne plateforme et aussi plus rigide. Il y a là de quoi affronter avec sérénité la concurrence des Audi RS Q8 et BMW X6 M et du GLE Coupé AMG 63 S de Mercedes.

Par rapport au Range Rover Sport, le Range Rover Sport SVR devrait afficher une allure plus musclée avec de grandes prises d’air à l’avant, quatre sorties d’échappement à l’arrière, des passages de roue élargis, un becquet de toit très imposant, d’énormes disques de freins, etc. Rendez-vous en fin d’année pour découvrir ce nouveau modèle sportif.