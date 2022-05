Chez Land Rover, le Range Rover n’est pas un simple modèle, c’est une famille composée de 4 membres : L’Evoque, le Velar, le Range Rover et le Range sport. Le chef de cette famille, c’est le Range Rover dont vous avez pu découvrir la cinquième et nouvelle génération sur Caradisiac. Aujourd’hui, le constructeur britannique lève le voile sur le Range Sport : sa version plus courte, plus sportive mais aussi plus accessible. Apparue en 2005, cette extension du Range a permis au constructeur de percer sur des marchés stratégiques comme les Etat-unis. Le Range Sport est depuis devenu le principal rival du Porsche Cayenne Outre-Atlantique.

dailymotion Présentation vidéo - Land Rover Range Rover Sport (2022) : le Range "d'accès"

Cette troisième génération reprend la base, les technologies et les motorisations de son grand frère. Elle repose ainsi sur une toute nouvelle plateforme modulaire appelée MLA (Modular Longitudinal Architecture). Cette dernière, composée en majorité d’aluminium, est capable de recevoir un vaste panel de motorisations dont deux blocs hybrides rechargeables et une motorisation 100% électrique qui arrivera dès 2024.

À la différence, le gabarit est moins imposant. Affichant 10 cm de moins sous la toise

(4, 94 m), le Range Sport se démarque surtout par sa ligne de toit plus inclinée. Le toit flottant et la ceinture de caisse haute donnent ainsi l’impression de se rejoindre sur la partie arrière. Une partie arrière qui subit d’ailleurs un traitement bien différent puisque le Range Sport n’adopte pas les feux verticaux de son grand frère mais deux optiques affinées reliées par un bandeau laqué noir.

Pour le reste, le Range Sport reprend tous les éléments de design du grand frère comme les feux HD affinés à l’avant (capables d’éclairer à plus de 500 mètres et de masquer simultanément 16 objets (véhicules, piétons, etc.), les énormes roues de 23’’, les poignées de porte affleurantes ou encore les plis de carrosserie qui courent tout le long du véhicule. Lors de la présentation officielle, Land Rover exposait son modèle habillé d’un tout nouveau coloris rouge vermillon. « Une couleur en phase de test qui sera commercialisée si les retours sont bons » nous a expliqué le constructeur.

A bord, le Britannique reprend le tout nouvel aménagement du Range. A savoir une planche de bord épurée composée d’une instrumentation numérique et d’un grand écran central de 13’’ en position flottante équipé d’une connexion 5G et d’une multitude de services connectés dont une assistante personnelle (Alexa). Les occupants voyageront dans un écrin de luxe car le moindre élément a subi un traitement particulier. Du cuir, du bois véritable et même de la céramique s’installent sur les versions les plus huppées. Comme tous les constructeurs à l’heure actuelle, Land Rover met l’accent sur « l’économie circulaire ». Ainsi le cuir, les moquettes et le textile des Haut-parleurs sont issus de plastiques matériaux recyclés.

La principale différence par rapport au Range Rover concerne la position de conduite. Land Rover a donc abaissé les sièges et relevé la planche de bord de quelques millimètres pour offrir une conduite plus « sportive ». On remarque également l’arrivée de coloris spécifiques pour l’intérieur à l’image d’une sellerie cuir bi-ton cuir sur la version R. Le Range Sport sera exclusivement proposé en version 5 places. A ce propos les passagers arrière voyageront dans un niveau de confort vraiment exceptionnel alliant matériaux nobles et technologie. Toutefois l’espace aux jambes est un poil décevant compte tenu de l’empattement proche des 3 mètres.

Land Rover a parallèlement fait grimper son Range Spot d’une marche en matière de technologie embarquée. Parmi les équipements les plus high-tech on retrouve un réducteur acoustique qui via des haut-parleurs placés dans les appuis-têtes envoie une fréquence inverse pour annuler les bruits parasites à haute vitesse comme celui de l’air ou des roues sur la route, ou encore un purificateur d'air par nanos particules qui filtre les allergènes et les virus dont le Covid-19.

La nouvelle plateforme est le point névralgique de la voiture, car elle est capable de supporter des mécaniques électrifiées, d’offrir un niveau de confort de haute volée, un comportement routier plus « sportif » et une rigidité accrue pour la pratique du tout-terrain qui reste l’ADN de la marque.

Land Rover a donc mis tout ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle en matière de liaisons au sol pour garantir une polyvalence extrême à son modèle : suspensions multibras électroniques, amortisseurs pneumatiques bilstein à 5 niveaux de réglages, roues arrière directrices, contrôle actif du roulis électronique (48 v) sans oublier une transmission intégrale. L’ensemble est géré par le système Terrain Response 2, celui du dernier Defender qui adapte automatiquement la motricité, la hauteur de caisses et les blocages différentiels en fonction du mode sélectionné. Land Rover promet un confort de conduite jamais atteint au volant de l’une de ses productions.

Pour animer le mastodonte, Land Rover a sélectionné un vaste choix de motorisations. En France, les versions « d’entrée de gamme » sont confiées aux bons soins de 6 cylindres diesel (D250, D300 et D350) micro-hybridés. Impossible pour le britannique de passer à côté de la technologie hybride rechargeable qui lui permet d’échapper au malus écologique, avec en cœur de gamme la version P440e qui associe un six cylindres essence de 3 litres à un moteur électrique, pour une puissance de 440 ch. Alimenté par une batterie de 32,8 kWh, il est capable de parcourir près de 100 km en peut même être rechargé en courant continu jusqu’à 50 kW. La version P510e utilise la même combinaison, avec une puissance augmentée à 510 chevaux.

Au sommet de la gamme on retrouve le musical V8 Supercharged, très prisé sur les marchés nord américains et asiatiques. Sa puissance grimpe à 530 ch et le couple à 750 Nm. Le mastodonte (2 585 kg) atteint ici les 100 km/h en 4,6 s ! Tous, sont associés à une boîte automatique à 8 rapports et dispose d’une transmission intégrale.

La troisième génération de Range Rover sera disponible à la livraison en France dès le mois de septembre pour un prix de départ de 94 100 €, soit une inflation de 20 000 € par rapport à la génération actuelle ! Il faudra ajouter à cela, le malus écologique (pour certaines motorisations) et ainsi que la nouvelle taxe sur le poids qui elle, concerne toutes les versions.