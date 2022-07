Scoop - Remplaçante de la Lamborghini Aventador : elle passe à l’hybride !

Chez Lamborghini, l’hybridation coûte cher. Un milliard et demi d’euros vont en effet être dépensés pour électrifier toute la gamme du constructeur de Sant’Agata. Cela commencera avec le restylage du SUV Urus en 2023 et ça se poursuivra avec la remplaçante de la Lamborghini Aventador qui devrait être présentée fin 2023 pour une commercialisation en 2024. Une remplaçante qui vient d’être surprise par les chasseurs de scoop.

L’hybridation c’est un mal nécessaire pour que les Lamborghini puissent continuer à se vendre en Europe. C’est une étape également avant une électrification à 100 % qui interviendra en 2030. Pour la remplaçante de l’Aventador, il s’agit comme pour l’Urus restylé de motorisation hybride rechargeable. Lamborghini va s’inspirer pour cela de la technologie développée par Ferrari pour sa SF90 Stradale. Ainsi la remplaçante de l’Avantedor disposera d’un moteur V12 pour entraîner les roues arrière et à l’avant d’un électromoteur qui pourra entraîner seul les roues avant ou participer aux accélérations du moteur thermique grâce à un différentiel actif qui passera le plus de puissance possible sur les quatre roues.

Avant de passer au tout électrique en 2030, la remplaçante de la Lamborghini Aventador va encore faire résonner nos oreilles avec les vocalises de son puissant V12 6.5 (la même cylindrée que le V12 actuel mais avec de profondes modifications) qui devrait voir sa puissance encore progresser et qui sera aidé par un moteur électrique. Quant à la première électrique de Lamborghini, elle est d’ores et déjà prévue pour 2028. Et là encore il y aura du nouveau puisque ce devrait être un coupé quatre places et il pourrait être haut sur roues.