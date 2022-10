Scoop – Renault Grand Austral : le 7 places est de sortie

La famille du Renault Austral va s’élargir l’an prochain. En effet on découvrira dans les prochains mois le Renault Grand Austral (ou Renault Espace), un SUV familial qui existera en deux versions : 5 et 7 places. C’est le concurrent direct du Peugeot 5008 mais aussi du Volkswagen Tiguan Allspace et de tous les autres sept places, dont le tout nouveau Nissan X-Trail.

Par rapport au Renault Austral, les différences du Renault Grand Austral seront limitées. Afin de pouvoir accueillir sept personnes à bord, l’empattement est allongé tout comme le porte-à-faux arrière. La longueur du modèle devrait progresser de 20 cm, pour dépasser légèrement les 4,70 m. En revanche, le style du modèle ne variera pas.

Sous le capot de ce modèle, on trouvera les motorisations du Renault Austral. Ce dernier qui débute sa période de commercialisation est proposé à la vente avec deux moteurs essence micro-hybridée 48 volts, un bloc mild-hybrid de 130 ch associé à une boîte manuelle et un bloc mild-hybrid de 160 ch associé à une boîte auto CVT. Deux motorisations hybrides (full-hybrid) viennent s’ajouter, elles sont disponibles en deux niveaux de puissance 160 et 200 ch. Pour plus tard, un moteur essence micro-hybridé 12 volts de 140 ch est également prévu.

Avec 20 cm de plus en longueur, outre le fait que ce modèle pourra accueillir cinq ou sept personnes en fonction de la version, il disposera aussi d’un coffre d’une plus grande capacité (en cinq places). L’Austral affiche un bon volume de chargement compris entre 500 et 575 litres (430 à 555 litres pour les hybrides) en fonction de la position de la banquette, le Grand Austral ou Espace devrait afficher 250 litres de plus. De quoi partir en famille avec beaucoup de bagages.