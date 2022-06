Scoop - Skoda Superb : la nouvelle génération se prépare

L’an dernier c’est un break camouflé qui avait été surpris par les photographes, aujourd’hui il s’agit de la berline. Une Skoda Superb qui devrait voir les paramètres de son châssis modifié pour un meilleur rapport confort/dynamisme, c’est ce que testent les essayeurs de chez Skoda sur les routes de montagne.

En ce qui concerne le style de cette auto, il devrait être proche de celui de l’actuelle génération, avec des modifications à l’avant pour adopter une calandre plus imposante et de nouveaux projecteurs affinés. Et il n’est pas sûr que ce que l’on devine sous les camouflages soit du définitif. Mais grâce à des croquis de ce modèle publiés par la marque en 2021, on a davantage d’infos sur le style de la quatrième génération de cette Superb. La filiation avec la Skoda Octavia née en 2020 sera explicite, mais la Superb restera plus grande, s’approchant des cinq mètres de long, afin de conserver son statut de vaisseau amiral.

Sous le capot, il ne devrait y avoir que des motorisations hybridées. Que celles-ci soient microhybridées en 48 V ou hybride rechargeable comme l’est l’actuelle motorisation PHEV de 218 ch qui équipe la Superb iV. Cette motorisation plug-in sera reconduite et améliorée avec sans doute plus de puissance et une meilleure autonomie en électrique (55 km actuellement, 46 km dans la réalité). Toutes les motorisations de la future Superb seront associées à une boîte automatique. Ce sera sans doute la dernière Superb à disposer de motorisations thermiques, la cinquième génération (qui n’arrivera pas avant 2030) ne sera plus qu’électrique.