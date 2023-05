Scoop – Toyota C-HR : présentation imminente !

Séance de torture pour le nouveau Toyota C-HR, qui effectue des essais de mise au point à haute allure sur le circuit du Nürburgring. Dans la vie de tous les jours, le modèle de série ne sera pas souvent poussé dans ses derniers retranchements comme peuvent le faire les essayeurs de Toyota. Ce modèle devrait être dévoilé dans peu de temps pour un lancement commercial en fin d’année.

Si un beau camouflage recouvre le prototype, on découvre des formes qui nous font instantanément penser au concept-car Toyota C-HR Prologue que nous avons pu découvrir l’an dernier. Le nouveau modèle reprendra du concept-car cette sorte de museau de requin qui surplombe la calandre. Une calandre relativement imposante formant comme une grande bouche entourée qu’elle est par des éléments de carrosserie ressemblant à des joues. Autre emprunt au concept-car, les projecteurs en forme de C, ils sont difficiles à distinguer, car entièrement camouflés.

Les flancs sont très travaillés et l’arrière se compose d’un ensemble de lignes horizontales sur plusieurs niveaux avec un hayon très incliné et des feux qui reprendront sans doute le design de ceux du concept-car même si le camouflage trop important nous empêche d’être affirmatifs. Pour le moment aucune indication sur le style de l’habitacle, le concept-car nous ayant donné aucune indication sur ce point.

S'il y a encore des choses à découvrir au sujet de ce modèle, ce qui est certain c’est le nouveau Toyota C-HR restera un véhicule hybride avec, en plus de l’hybride simple qui devrait être disponible en 140 et 196 ch, de l’hybride rechargeable (le 1.8 PHEV de 223 ch de la Toyota Prius 5) avec une autonomie électrique qui devrait être proche des 60 kilomètres. Nouveauté également avec la présence de batteries qui seront d’origine européenne tandis que comme l’actuel opus, il sera produit en Turquie.