Scoop – Volkswagen California : un camping-car sur le Nürburgring !

C'est une surprise pour nos chasseurs de scoop de tomber au Nürburgring sur le nouveau camping-car de Volkswagen. En effet, le nouveau Volkswagen California qui sera présenté très bientôt sous la forme d’un concept, au Caravan Salon de Düsseldorf en Allemagne, se fait malmener par son conducteur expérimenté sur la piste de la Nordschleife.

Un drôle d’endroit pour un véhicule atypique qui est basé sur le Multivan 7 de Volkswagen et qui a comme particularité d’être équipé d’un toit relevable qui accueille un couchage supplémentaire en plus de celui que l’on déploie en rabattant la banquette et en dépliant le surmatelas.

Alors qu’un camping-car se conduit souvent tranquillement, le voir dévaler le toboggan du Nürburgring a de quoi surprendre. Utilisant une motorisation hybride rechargeable (PHEV), ce modèle se comporte avec aisance dans les enchaînements de virages du circuit allemand. On constate que s’il prend un peu de roulis, celui-ci est limité alors que la vitesse de passage en courbe est assez élevée et que la hauteur du véhicule et son poids conséquent n’incitent pas à une conduite sportive.