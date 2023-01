Scoop – Volkswagen ID.3 : restylage de printemps

Annoncé officiellement par Volkswagen, le premier modèle de la famille des électriques ID de Volkswagen la berline compacte ID.3 va bénéficier d’un léger lifting au printemps 2023. Pour le moment un prototype est de sortie et il dévoile déjà les changements que recevra cette voiture à l’avant. Le bouclier est redessiné et la partie centrale au niveau de la plaque d’immatriculation modifiée. En revanche, on croyait que le capot serait modifié et qu’il n’y aurait plus de partie noire au niveau de la base du pare-brise, il semble que la marque ne se soit pas décidée à le modifier finalement.

L’arrière ne devrait pas connaître de bouleversement, en revanche ce ne sera pas le cas de l’intérieur du modèle. Volkswagen a tenu compte des retours des clients et va faire un effort en qualité perçue avec des matériaux de meilleure facture. Au centre du tableau de bord, on trouvera un nouvel écran plus grand (12 pouces au lieu de 10 pouces), dont l’interface devrait recevoir quelques améliorations. Nos chasseurs de scoop nous ont signalé que l’habitacle de ce prototype était très camouflé pour empêcher de voir les changements que le constructeur va opérer.

Très pénalisée par la crise des semi-conducteurs, la marque Volkswagen a déjà indiqué que, la voiture sera présentée dans sa version restylée au printemps prochain, mais les livraisons ne pourront pas commencer avant la fin de l’année. Plus tard, afin d’augmenter la production de sa Volkswagen ID.3 et de raccourcir le plus possible les délais, l’usine Wolfsburg va se mettre à assembler ce modèle en plus des usines de Dresde et de Zwickau.