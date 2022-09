Scoop - Volkswagen Tiguan 3 : la nouvelle génération est en route

Chez Volkswagen on est passé maître dans l’art du camouflage. On le constate en regardant de plus près les photographies du nouveau Volkswagen Tiguan 3 prises par les chasseurs de scoop. Pourtant la voiture photographiée semble proche d’une voiture normale, ce n’est qu’un leurre. La fausse calandre, les faux feux arrière, les autocollants sur le hayon, les autocollants imitant les sorties d’échappement, tout est fait pour induire notre regard en erreur.

Mais on ne peut pas tout cacher et il est difficile de modifier la ligne de flancs et surtout les deux belles lignes sculptées à l’avant et à l’arrière du véhicule en dessous de la ceinture de caisse. Il n'est pas si facile également de camoufler les supports des rétroviseurs ou bien encore, les flancs creusés ou la vitre de custode modifiée à l’arrière.

L’auto semble avoir également un empattement et un porte-à-faux arrière légèrement allongés. Cela confirmerait que le Tiguan encore plus habitable que l’ancien modèle et que cela rendra superflu le renouvellement du Tiguan Allspace qui ne devrait pas être remplacé tel quel. On a évoqué pour le remplacement l’arrivée d’un modèle chinois de Volkswagen, le Tayron. Si cela était confirmé, ce ne serait pas l’actuel Volkswagen Tayron, mais son remplaçant qui n’est pas prévu avant 2025.

Pour le Tiguan, l’arrivée en concession devrait avoir lieu vers la fin de 2023. À cette occasion on devrait savoir quelles seront les motorisations proposées avec ce modèle. Il y a fort à parier qu’il y aura encore des moteurs thermiques, mais que ceux-ci seront microhybridés en 48 V ou disponibles avec un système hybride rechargeable.