Seat annonce les Ibiza et Arona restylées

Malheureusement il n y a plus de diesels sur les citadines et suv citadins du groupe vw, alors oui il y a le 1.5 tsi qui offre de bonnes performances et des consommations très raisonnables mais on le trouve que dans les finitions les plus chères, si on se référe aux prix des mandataires il vaut mieux acheter une seat leon ou skoda octavia avec le 2.0 tdi de 115 ch ( autour de 23 000 euros correctement équipé )