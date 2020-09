Seat Ateca restylée : des évolutions marquées - Vidéo en direct du Salon Caradisiac

En bref SUV compact Restylage de mi-carrière À partir de 23 900 €

Sorti en 2016, le Seat Ateca, premier SUV de la marque, a connu un succès respectable avec plus de 300 000 unités écoulées et le constructeur espère bien prolonger cet élan avec un restylage de milieu de carrière qui s'avère tout ce qu'il y a de plus substantiel.

Cela commence à l'avant avec une face entièrement remodelée s'articulant autour d'une calandre désormais hexagonale dans l'esprit du Tarraco et de la dernière Leon. De part et d'autre, les projecteurs s'affinent en conservant toutefois une signature lumineuse similaire et surplombent un bouclier redessiné pour gagner du relief. Même traitement pour son homologue arrière, où l'on retrouve aussi le nom du modèle en manuscrit.

À l’intérieur, l'évolution est plus discrète et se concentre avant tout dans l'écran central qui passe de 8 à 8,25 ou 9,2 pouces, tandis que la navigation gagne une commande vocale et que la dotation en aide à la conduite est complétée par la conduite semi-autonome Travel Assist.

Statu quo sous le capot ou presque : le 1.6 TDI de 115 ch est remplacé par un 2.0 de même puissance mais sinon le reste de la gamme est conservé, avec le même 2.0 poussé à 150 ch côté diesel et de 110 à 190 ch côté essence, pour des tarifs démarrant à 23 900 €. Gros oubli donc : aucune hybridation, même légère, n'arrive avec le restylage.

