Sécurité routière : et si on instaurait la journée sans hommes au volant ?

Ce 8 mars est marqué par la présentation du Renault Austral, un relais de croissance vital pour un Losange en mal de réussite commerciale ces derniers temps.

Mais ce 8 mars est aussi la Journée internationale du droit des femmes, ce qui nous invite à revenir sur ce thème classique des dames au volant.

Et l’on constate, année après année, que celles-ci s’en tirent nettement mieux que les hommes. Les statistiques de la Sécurité routière* sont formelles : à kilomètres parcourus équivalents, les dames ne représentent que 16% des responsables d’accidents mortels et se tuent trois fois moins que les hommes sur les routes.

Par ailleurs, on relève que 91% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident mortel sont des hommes, lesquels représentent par ailleurs 85% des titulaires de permis invalidés.

Dans ces conditions, peu importe que les conductrices froissent un peu plus de tôle que les mâles, ce qu’elles paient d’ailleurs par des coefficients de réduction/majoration un peu plus élevés en moyenne, en l’occurrence de 0,73 contre 0,69 selon le comparateur d’assurances Assurland.com, qui rappelle en effet que « les sinistres déclarés par les hommes coûtent plus cher à indemniser. »

Et d’ajouter que « 80% des femmes ne déclarent aucun sinistre pendant trois ans. C’est 3 points de plus que les hommes, qui sont 10% à déclarer entre 2 et 5 sinistres en trois ans. »

En 2016, la Fédération Française de l’Assurance, interrogée au Sénat dans le cadre d’un rapport parlementaire consacré à la question, résumait ainsi les choses:« en plaçant l'ensemble des assurés automobiles à un niveau 100, nous constatons que les femmes se trouvent à une fréquence d'accidents (matériel et corporel) de 104 et les hommes à une fréquence de 98. Les femmes auraient donc un peu plus d'accidents que les hommes. Sur l'axe du coût moyen en revanche, les hommes se situent à 106 et les femmes à 91. Au total, là où la sinistralité générale se situe à 100, celle des hommes se situe à 108 et celle des femmes à 95. Cet écart significatif s'explique essentiellement par une gravité d'accident très faible et, de ce fait, un coût moyen plus faible chez les femmes. »

Celles-ci apparaissent en revanche victimes d’une forme d’injustice en matière de coût d’assurance. Selon un jugement émis en 2011 par la Cour de justice des Communautés européennes, il est interdit depuis 2013 de prendre en compte le sexe dans le calcul de la prime d’assurance.

Une décision guidée par la volonté de lutter contre l'inégalité des sexes, mais qui ne change rien au fond de l'affaire: les dames SE conduisent nettement mieux que les hommes, point à la ligne.