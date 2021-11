Selon Toyota, les automobilistes ne connaissent pas bien la voiture électrifiée

C'est une étude statistique d'un constructeur qui étonne, alors que la voiture électrique gagne petit à petit du terrain en Europe. Toyota dévoile en effet les résultats d'un petit sondage effectué il y a peu, à l'occasion du lancement du bZ4X.

A la question "faut-il recharger un véhicule hybride ?", 75 % des sondés ont répondu "oui". Concrètement, Toyota fait ici face à un gros dilemme de connaissance du public vis-à-vis des véhicules électrifiés.

Il est vrai qu'un grand nombre de personnes fait encore la confusion entre les différentes hybridations : mild hybrid, full hybrid et plug-in hybrid ne sont pas encore rentrés dans les esprits. Et pour une marque qui a fait sa réputation sur le full hybrid (non rechargeable, donc), cette étude pourrait être vécue comme une sorte de petite désillusion.

Plus inquiétant, en revanche, est la conclusion de l'autre question : 66 % des sondés pensent que les véhicules électriques ont en fait un moteur à combustion sous le capot. Une répartition pour le moins étonnante, alors que le véhicule électrique est totalement silencieux, en dehors des zones urbaines où certains modèles émettent un son singulier pour se faire remarquer. C'est peut-être cela, aussi, qui a induit les personnes sondées à répondre par l'affirmative.