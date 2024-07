dailymotion Serge Gachot, directeur du Mondial de l’auto : « je dors mieux qu’en 2022 à la même date »

J-103. Le Mondial de l’auto 2024 ouvrira ses portes aux grand public le 15 octobre prochain, et c’est un rendez-vous qui s’annonce sous de bons auspices dans la mesure où nombre de constructeurs renommés ont d’ores et déjà confirmé leur venue. Seront ainsi notamment présents les Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, BYD, Cadillac, Citroën, Dacia, Ford, Kia, Mini, Peugeot, Renault, Skoda, Volkswagen et autres Xpeng, auxquels s’ajoutent Aixam, Dangel ou Ligier (liste non exhaustive, et susceptible d’évoluer encore). Le contenu de cette 90ème édition du rendez-vous parisien devrait donc s’avérer nettement plus riche que celui du Mondial 2022, laquelle avait tout de même rassemblé quelques 400 000 visiteurs.

Du mardi (le lundi étant réservé aux medias et aux pros) au dimanche, avec deux nocturnes les jeudi et vendredi, s’annonce ainsi une semaine censée célébrer l’automobile et tous ses enjeux, tant technologiques que commerciaux ou culturels. Le tout s’étalera sur une surface en hausse de 50%, répartie sur 6 halls, ce qui assurera une unité de lieu fondamentale aux yeux de Serge Gachot, Directeur général du Mondial de l’auto.

Outre les animations, un centre d’essais, accessible sur réservation, permettra de tester de nombreuses nouveautés. Bref, un programme alléchant pour ce salon dont le groupe La Centrale, auquel appartient Caradisiac, est partenaire et disposera d’un stand. Stand sur lequel sera délocalisée notre rédaction pendant toute la semaine, comme lors du Mondial 2022, ce qui nous permettra de produire des sujets en direct et d’échanger avec nos lecteurs.

En attendant, nous vous proposons aujourd’hui cette interview vidéo du Directeur du Mondial, durant laquelle on en apprend davantage sur tout ce que nous réserve l’événement à venir. Bien sûr, il n’a pas échappé à LA question que le monde entier se pose: assisterons-nous au grand retour de la moquette dans les halls ? Pour le savoir, cliquez ci-dessus…