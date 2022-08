Série d'été - Comment va…Kia ?

Le marché a baissé de 14 % durant le premier semestre 2022, et même de 16 % en France ? Qu’importe Kia continue de progresser de 14 % sur la même période en Europe (hors Grande-Bretagne), se payant le luxe de dépasser en croissance toutes les autres marques généralistes, mis à part Honda, qui joue dans une autre cour cependant avec des chiffres de ventes presque 10 fois inférieurs.

Ainsi avec près de 230 000 voitures écoulées en 6 mois en Europe (hors GB), la marque coréenne dépasse sa maison mère Hyundai d’une courte tête, atteignant le stade stratégique de 5 % de part de marché. En France, Kia finit avec une excellente de part de marché de 3 %, et même 6,3 % de part de marché parmi les modèles électrifiés des constructeurs non-premium.

Kia vit un moment fort avec les lancements coup sur coup de trois modèles majeurs pour la marque, qui en profite pour changer de logo et prendre un gros coup de jeune. Ainsi l’EV6 est-elle une excellente proposition 100 % électrique avec sa recharge ultra-rapide sous 800 volts et son design très fort.

Le Sportage a de son côté gagné en personnalité et il est monté d’un cran question qualité de présentation, alors qu’il est au cœur d’un segment des SUV compacts qui représente désormais plus d’une voiture sur cinq. Et de manière encore plus spectaculaire encore, le petit crossover Niro adopte un look ultra-moderne et des prestations parfaitement au niveau dans ses trois motorisations, toutes électrifiées. Quant à la petite e-Soul électrique, elle s’apprête à recevoir en cours d’année un restylage au milieu de son cycle de vie.

Face aux références parmi les constructeurs généralistes, Kia tire parfaitement son épingle du jeu avec un design vraiment moderne au travers de sa gamme pour l’extérieur comme l’intérieur, incluant dans ses habitacles des éléments devenus indispensables comme de grands écrans HD avec une interface moderne et rapide.

La marque, partie prenante du consortium Ionity, bénéficie aussi de tarifs privilégiés dans le réseau électrique de recharge rapide le plus implanté. Enfin, sa garantie reste un atout unique, avec ses 7 ans et 150 000 km.