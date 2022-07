Top départ pour le Kia EV6 de 58 kWh : les commandes sont ouvertes

Précédemment disponible à la vente avec une batterie de 77,4 kWh, le Kia EV6 arrive sur le marché auto dans une version plus accessible, avec une batterie de 58 kWh, affichée à partir de 47 990 € (hors bonus), contre 51 990 € pour la version équipée de la batterie de 77,4 kWh.

Tout premier modèle électrique de la marque à reposer sur la nouvelle plateforme E-GMP, exclusivement dédiée aux véhicules électriques de la marque, le Kia EV6 offre des lignes de coupé, les dimensions d’une berline avec une habitabilité de SUV.

Dans cette unique proposition de 58 kWh, qui ouvre désormais la gamme Kia EV6, le crossover 100 % électrique de Kia conserve son moteur électrique qui délivre 170 ch, la recharge ultra-rapide de 800 V qui permet de recharger sa batterie de 10 à 80 % en seulement 18 minutes, mais aussi une autonomie allant jusqu’à 394 km (en cycle mixte WLTP) qui s’étend également jusqu’à 578 km en cycle urbain.

Le Kia EV6, avec cette nouvelle proposition en 58 kWh, bénéficie, avec la finition Air Active, de la dalle de tableau de bord constituée d’un combiné d’instrumentation 100 % digital de 12,3 pouces et d’un écran tactile couleur de 12,3 pouces avec système de navigation Europe et services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans, Android Auto, Apple CarPlay, la climatisation bi-zone, une caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques, l’ouverture et démarrage sans clé « Smart Key », les feux de jours, arrière et projecteurs avant à LED…

Le Kia EV6, qui a décroché 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP est équipé de série de l’aide au maintien dans la file (LKA), l’assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), l’assistance active à la conduite sur autoroute (HDA), le système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA) et fonction de croisement.

Élu Voiture Européenne de l’Année 2022 lors du prestigieux « Car of the Year (CoTY) Award », le Kia EV6 bénéficie également de série, comme tous les modèles Kia 100 % électriques mais aussi hybrides rechargeables, de la solution de recharge Kia Charge, qui donne accès à un réseau de charge en itinérance de plus de 46 000 stations en France et plus de 365 000 en Europe. Une solution de recharge simple et efficace avec une seule application, une seule carte pour activer la charge et une seule facture mensuelle.

Le Kia EV6 est dès à présent accessible à la commande dans le réseau Kia à partir de 47 990 €, et est éligible au bonus de 6 000 €. La gamme EV6 avec la batterie de 77,4 kWh, démarre quant à elle à 51 990 € en finition Air Active.