Séries spéciales : Mini Clubman Untold et Countryman Untamed

Toute la gamme Mini profite d'une nouvelle série spéciale pour 2022. À côté de la Resolute, pour les Hatch (3 et 5 portes) et le cabriolet, voici le Clubman Untold et le Countryman Untamed, des versions avec des éléments de style spécifiques.

Le break Clubman Untold, qui reprend le pack esthétique de la John Cooper Works, se présente avec une teinte inédite Sage Green métallisée. Les contours des roues abandonnent le traditionnel noir pour du vert foncé ! Cinq bandes parcourent le capot et le toit.

Cette série spéciale profite d'inédites jantes de 18 pouces qui associent le noir et la teinte laiton. Cette couleur se retrouve pour le contour de la calandre et le lettrage Clubman sur le hayon. La panoplie extérieure est complétée par le pack Piano Black, avec du noir pour le cerclage des optiques, les poignées de portes, les sorties d'échappement et les logos Mini.

À bord, on trouve une sellerie spécifique, avec du cuir et des inserts textiles, ainsi que des passepoils et coutures claires. Les aérateurs reçoivent un entourage couleur laiton. Les inserts décoratifs ont un motif rayé.

L'équipement est riche, avec en série les phares full LED Matrix, l'affichage tête haute ou encore l'aide aux créneaux.

Pour le SUV Countryman, l'Edition Untamed a aussi une teinte exclusive, plus sobre, le Momentum Grey. Les inserts décoratifs d'habitude couleur alu adoptent cette teinte (pour les ouïes dans les angles du bouclier, et les éléments des bas de caisse). Même le fond des logos Mini est en Momentum Grey. Le bas des portes est habillé avec quatre bandes diagonales.

Cette Countryman reçoit des jantes bicolores inédites. Le toit, les coques de rétro et le fond des phares sont en noir. Le pack Piano Black en option permet aussi d'avoir un entourage de la calandre, un contour des optiques ou encore des poignées de portes en noir.

Un motif graphique habille les ouïes latérales et se retrouve sur les seuils des portes. Cette Mini a une sellerie cuir exclusive verte, avec des surpiqûres vert et bleu. Du noir est disponible en alternative plus sobre. La partie supérieure des sièges accueille un logo de la série spéciale. L'insert décoratif de la planche de bord est illuminé.

Les prix