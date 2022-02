Mini : nouvelle série spéciale Resolute pour la citadine et le cabriolet

Nouvelle série spéciale pour la Mini. L'Edition Resolute est proposée sur la Hatch, avec 3 ou 5 portes, et le cabriolet, avec la version Cooper de 136 ch et la version Cooper S de 178 ch. À celà s'ajoute la déclinaison électrique Cooper SE, toujours limitée à la 3 portes.

Les Resolute profitent d'abord de la teinte de carrosserie Rebel Green, jusqu'alors réservée à la sportive John Cooper Works. Avec les versions 3 et 5 portes, ce vert est combiné à du blanc pour le toit et les coques de rétroviseurs. Le cabrio a une capote noire.

Fait notable : les éléments chromés sont remplacés par des éléments peints. C'est notable, car Mini indique que ce sera la norme sur les futurs modèles ! Ici, le chrome est effacé par une teinte bronze, pour l'entourage des optiques, le contour de la calandre, les poignées de portes ou encore les ouïes latérales. Les logos et lettrages sont en noir brillant. Une peinture que l'on retrouve pour le jonc qui souligne les vitres et les sorties d'échappement de la Cooper S.

La Resolute se reconnaît aussi à ses bandes de capot spécifiques, avec des lignes qui forment un dégradé entre or clair et foncé. En série, il y a des jantes 18 pouces (l'électrique se contente de ses 17 pouces particulières).

À bord, on trouve une sellerie qui mêle le noir et un motif à carreaux couleur doré. Il y a en option gratuite une sellerie en cuir noir, avec un motif Union Jack sur les appuie-tête. Les inserts décoratifs noirs sont parcourus de lignes dorées. L'équipement de série comprend l'écran tactile 8,8 pouces et l'éclairage d'ambiance.

Les prix