Shell, Bosch et VW lancent le "Blue" sans-plomb

juste pour information, le Bio-Ethanol a presque disparu des stations services allemande depuis le 1 er Janvier 2016.

le 31 dec 2015 , l exonération fiscal a pris fin donc plus aucun intérêt de rouler en E85 en Allemagne.

Information à savoir car beaucoup de français me rendant visite en Allemagne me demandent oú est la station avec de lE85 la plus proche : Y´a plus

