Porsche dévoile des sièges baquets en impression 3D et personnalisables

Une coque de siège spécifique pour chaque client ? Porsche pousse le concept de personnalisation très loin avec une nouvelle technologie, qui n'en est pas complètement une : l'impression en trois dimensions. Elle concerne désormais la sellerie avec une nouvelle offre pour les acquéreurs : la possibilité de choisir parmi trois niveaux de fermeté.

Avant toute chose, il faut savoir que cette technologie ne sera proposée que sur les sièges baquets monocoque. Cela exclut donc tous les modèles plus "routiers" et grand tourisme comme le Cayenne, Macan ou Panamera.

Concrètement, le siège est construit sur la base du baquet avec un "sandwich" de différentes couches : une première en polypropylène, une seconde plus respirante en polyuréthane, et une dernière en "Racetex" avec une perforation spéciale pour avoir une ventilation la plus importante possible. Le siège possède des ouvertures qui permettront d'apprécier le travail de Porsche au niveau des différentes couches.

Ces sièges seront lancés dès le mois de mai prochain sur la gamme 911 et 718. Au départ, une quarantaine de sièges pour la piste seront produits, et les retours des clients permettront de les lancer sur les véhicules de série homologués dans un futur proche (mi 2021).