Simplimmat : une application pour faciliter la transaction d'une occasion

Elle s’appelle Simplimmat.gouv, est disponible sur Apple Store et Google Play et va simplifier la transaction automobile d’occasion. Cette nouvelle application permet de se passer du certificat de cession de véhicule en format papier.

Lors d’une transaction, chacun à partir de son smartphone, et à condition que le vendeur et l’acheteur soient en présence physique l’un de l’autre, les démarches administratives peuvent être réalisées de façon totalement dématérialisée. La cession s’effectue alors en une dizaine de minutes, en même temps que la remise des clés. Le formulaire papier n’est donc plus nécessaire.

Le transfert de responsabilité est immédiat, l’acheteur peut ainsi demander son nouveau certificat d’immatriculation, la « carte grise », dans la foulée. Il la recevra théoriquement trois à quatre jours plus tard à son domicile.

Une transaction plus sûre

Jusqu’à présent, le vendeur devait remplir le document papier Cerfa et ensuite déclarer la cession du véhicule sur le site de l’ANTS (l’Agence nationale des titres sécurisés) dans un délai de 15 jours maximum. Dorénavant, cette déclaration s’enregistre officiellement et automatiquement une fois validée par les deux parties sur l’application. Cette instantanéité permet aussi d’éviter les éventuelles erreurs de saisie et contraventions suite à des infractions commises de la part de l’acquéreur. De plus, Simplimmat est un moyen de consulter la situation administrative du véhicule. Si ce dernier n’est pas en règle (gage ou vol), l’application bloque la démarche. En revanche, le paiement et sa sécurisation ne sont pas pris en charge.

Cette application n’est pas une vraie nouveauté. En réalité, elle a été testée en 2021 dans tous les départements des régions du Centre Val de Loire, Normandie et Yvelines. Son déploiement s’est poursuivi en Bretagne et en Île-de-France l’année dernière avant d'être désormais disponible sur tout le territoire.