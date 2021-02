Skoda annonce la nouvelle Fabia

Top départ pour la campagne de teasing de la nouvelle Fabia. Skoda annonce que la présentation aura lieu au printemps 2021 et il commence à nous en donner un avant-goût de la silhouette, qui ne sera pas bouleversée.

On retrouve ainsi l'épaisse custode et la ligne de vitrage qui remonte au niveau de la portière arrière, pour former une pointe. La nervure parcourant le profil est accentuée, pour étirer visuellement la voiture, qui va d'ailleurs gagner des centimètres. On s'attend à des évolutions plus marquées pour la proue et la poupe, avec par exemple qui feux qui déborderont sur le hayon.

Skoda confirme que la Fabia va reprendre la plate-forme MQB A0, déjà utilisée par la cousine Volkswagen Polo, mais aussi par la grande sœur Scala. Cette base va permettre d'améliorer l'habitabilité. Skoda promet déjà un volume de coffre en hausse de 50 litres, ce qui donnerait 380 litres, une grosse valeur dans la catégorie. La dotation technologique fera aussi un bond en avant, avec des assistances encore inconnues sur le modèle.

Comme c'était déjà le cas pour l'actuelle, la Fabia quatrième du nom ne roulera qu'à l'essence. Des versions à boîte double embrayage DSG 7 rapports sont annoncées. En revanche, aucune hybridation n'est encore évoquée, même légère.