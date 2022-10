Skoda dévoile l'Enyaq iV RS, cousin du VW ID.4 GTX

Depuis le début de l'année, Skoda commercialise une version RS de son SUV électrique familial. Mais jusqu'à présent, cette version RS n'était disponible qu'avec la version « Coupé ». Ce n'est plus le cas : le constructeur tchèque lève ce matin le voile sur l'Enyaq iV RS avec sa carrosserie de SUV « classique ».

Il n'y a donc aucune surprise dans ce véhicule qui combine la carrosserie de l'Enyaq iV et les éléments esthétiques de l'Enyaq iV Coupé RS. On retrouve des boucliers seyants, de grosses jantes spécifiques (20 pouces de série ou 21 pouces en option) et cette couleur « vert mamba » très flashy (dans l'exemplaire présenté dans les images). Même constat à l'intérieur avec un habitacle à l'ambiance sportive où la suédine habille la planche de bord et les sièges enveloppants.

299 chevaux

Mécaniquement, l'Enyaq iV RS est strictement identique à l'Enyaq iV RS Coupé, lui-même identique aux Volkswagen ID.4 GTX, ID.5 GTX, Audi Q4 e-tron 50 et Q4 e-tron 50 Sportback. Il embarque un groupe motopropulseur à deux moteurs développant la puissance maximale de 299 chevaux (pour 460 Nm de couple), connecté à des batteries d'une capacité brute de 82 kWh (77 kWh net). Il permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes mais se voit limité électroniquement à 180 km/h. Quant à l'autonomie maximale WLTP, elle se situe à 500 km.

Plus de 60 000€ ?

On ne connaît pas encore le prix de l'Enyaq iV RS mais il sera forcément plus abordable que la version coupé démarrant actuellement à 62 210€. Chez Volkswagen, l'ID.4 GTX à la motorisation identique démarre lui à 57 900€.