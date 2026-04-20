Skoda dévoile une clochette à vélo

On avait presque oublié que Skoda fabriquait des vélos avant de produire des voitures pour le groupe Volkswagen. La marque tchèque revient à ses premières amours avec une invention étonnamment futée : une sonnette capable de traverser les casques à réduction de bruit.

Baptisée DuoBell, elle ne cherche pas à être plus bruyante, mais plus intelligente. À Londres, où les collisions entre cyclistes et piétons ont grimpé de 24 % en 2024, beaucoup marchent isolés par des écouteurs à réduction de bruit active au point d’ignorer une sonnette classique.

Un son spécifique

Avec l’université de Salford, Skoda a identifié une fréquence entre 750 et 780 Hz que ces casques filtrent mal. Sans électronique, la DuoBell exploite un métal affiné et un résonateur produisant des impacts irréguliers, créant un signal difficile à annuler. Compacte et simple, la clochette est audible grâce à ces fréquences jusqu’à 22 mètres plus loin qu’un équivalent standard. Une idée presque évidente qu’il fallait tout de même inventer.