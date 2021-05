Skoda et Seat s'inquiètent au sein du groupe Volkswagen

Pour Skoda et Seat, c'était un énorme atout d'avoir le grand patron du groupe Volkswagen à la tête de leur comité directeur. Mais selon une information du Handleslblatt, ce ne serait plus le cas. Herbert Diess aurait décidé d'abandonner son poste de chef des comités directeurs de Seat et Skoda, pour se concentrer sur la création d'un important effectif d'ingénieurs et de personnes impliquées dans le développement logiciel.

Selon nos confrères allemands, plusieurs dirigeants chez Seat et Skoda sont inquiets de ce départ, qui pourrait réduire le degré d'implication de Volkswagen Group auprès de ses filiales espagnole et tchèque. Il faut dire que le géant allemand doit réduire au maximum les coûts pour financer les investissements massifs dans les nouvelles technologies : logiciels, conduite autonome, cloud et data, services de mobilité.

Pendant longtemps, la place de Seat et Skoda a fait l'objet d'interrogations de la part des observateurs. Les produits concurrencent en effet certains modèles Volkswagen directement, avec, souvent, des tarifs plus avantageux.

Le partage des plateformes a également été pointé du doigt avant la crise mondiale par certains responsables syndicaux de Volkswagen en Allemagne, suivi par certains dirigeants. Skoda profite en effet des technologies VW mais bénéficie de coûts de production plus faibles et de tarifs clients mieux placés.