Skoda Fabia : le retour de la finition Monte Carlo

Avec la variante Monte Carlo, voilà du sport dans la gamme Fabia. Mais que les amateurs de bombinettes ne s'enthousiasment pas trop vite ! Si Skoda est toujours présent en rallye, il n'est ici pas question d'une Fabia survitaminée qui reprendrait le bloc de la Polo GTI. La Monte Carlo se contente de quelques éléments de style qui donnent à la citadine un côté gentiment sportif.

La Monte Carlo profite notamment de bas de caisse et d'un spoiler spécifiques, qui sont peints en noir. Le bouclier arrière intègre pour sa part un petit diffuseur. La grille de calandre abandonne le chrome, remplacé par du noir. Cette teinte est aussi utilisée pour les coques de rétroviseurs et les monogrammes. On peut également l'avoir pour le toit et les montants de pare-brise, en passant par la liste des options. Il faudra aussi piocher dans les suppléments pour profiter des jantes de 18 pouces. De série, la Monte Carlo a des 17 pouces.

À l’intérieur, on remarque d'abord les inserts rouges sur la planche de bord, les portes et autour du levier de vitesses. Il y a aussi des décors façon carbone. Le volant s'habille de cuir. Pour la sellerie, c'est du tissu, mais avec des surpiqûres blanches, ainsi que des bandes colorées. Les sièges à l'avant ont un look sympa, avec l'appuie-tête intégré. Le pédalier adopte un aspect alu.

Si la Monte Carlo profite d'éléments de style inédits, côté technique, c'est le statu quo. Il n'y a même pas de réglage spécifique pour la suspension ou la direction, comme on peut le voir sur la Toyota Yaris GR Sport. Il est quand même possible d'avoir des sensations au volant grâce au bloc 1.5 TSi de 150 ch, une puissance déjà élevée pour une citadine. Avec ce moteur, couplé à la DSG 7 rapports, la Fabia atteint 225 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 8,0 secondes. Skoda propose aussi les 1.0 TSI de 95 et 110 ch. Ce dernier a en série la DSG 7.

Les prix ne sont pas encore connus.