Skoda : l'Enyaq Coupé présenté en janvier 2022

La trêve des confiseurs approche, mais les constructeurs pensent déjà à la prochaine année. Skoda vient ainsi de nous donner rendez-vous le 31 janvier 2022 pour la présentation d'une nouveauté, l'Enyaq Coupé iV.

Ce sera donc un Enyaq, le SUV électrique familial de la firme tchèque, avec une silhouette plus dynamique. Un ajout à la gamme qui fait suite à la présentation chez Volkswagen de l'ID.5, version coupé de l'ID.4… modèle avec lequel l'Enyaq partage sa structure.

Comme on le voit sur le teaser, on retrouve les grandes lignes des SUV coupés : un toit qui plonge rapidement et une lunette fortement inclinée. Quitte à sacrifier un peu d'habitabilité et de volume de coffre ! La perte sera toutefois limitée : 15 litres de volume de chargement, soit un nouveau total de 570 litres. Côté look, l'Enyaq Coupé aura le droit à une calandre illuminée avec 131 LED.

Cela a en revanche le mérite d'améliorer l'aérodynamisme du véhicule. Skoda annonce ainsi un coefficient de traînée au top de la catégorie, avec 0,234. De quoi gagner quelques kilomètres d'autonomie par rapport à la version classique, avec laquelle le Coupé partagera logiquement ses configurations techniques. Caradisiac a d'ailleurs déjà eu l'occasion de prendre le volant d'un prototype il y a quelques mois.

Rendez-vous donc fin janvier pour découvrir l'engin sans camouflage.