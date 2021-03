Skoda : le Kodiaq restylé est en chemin

Le succès de Skoda à l'échelle européenne ne se discute plus. La marque tchèque arrive même en tête de certains marchés comme la Suisse, où l'Octavia est un succès énorme. Et chez les SUV, c'est le même constat. Le Kodiaq est la troisième vente européenne chez les grands SUV, derrière les Toyota RAV4 et Ford Kuga, et loin devant des Peugeot 5008 et surtout Volkswagen Tiguan Allspace, qui est son pourtant son cousin germain !

Après cinq ans de carrière, tout de même, il est temps pour le Kodiaq de recevoir une mise à jour bienvenue. Les changements stylistiques seront surtout importants à l'avant, avec une calandre redessinée et des antibrouillards intégrés sous les feux avant pour une signature lumineuse à double étage.

Le restylage sera probablement l'occasion pour Skoda d'apporter du sang neuf sous le capot avec de la microhybridation et de l'hybridation semblable à celle du cousin espagnol, le Seat Tarraco.