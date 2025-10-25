Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ford F250

Son pick-up finit dans les rangs des terroristes : il attaque son garage

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Faire une reprise de son véhicule est une bonne manière de repartir avec une nouvelle voiture sans se soucier de l’avenir de l’occasion cédée. Pour cet automobiliste, la manœuvre tourne à la catastrophe : son ancien pick-up avec sa pub sur la portière se retrouve dans un convoi terroriste.

S’établir une bonne réputation en étant artisan n’a rien d’un long fleuve tranquille. Il faut d’abord trouver des clients, réussir plusieurs chantiers puis espérer que le résultat pousse les satisfaits à témoigner. Autrement dit, tout peut s’écrouler sur un malentendu. Dans ce cas de figure impliquant un pick-up, un plombier, un garage et des terroristes, la mauvaise image va très loin.

Le plombier Mark Oberholtzer découvre avec surprise que son ancien utilitaire Ford F-250 devient viral sur les réseaux sociaux. La raison : sa pub avec le nom de son entreprise et son numéro de téléphone sont encore sur la portière conducteur de la voiture. Une douche froide qui le pousse à attaquer le garage de la reprise en réclamant 1 million de dollars de dommages et intérêts.

Une négligence après la vente

D’après Mark Oberhltzer, la faute revient au concessionnaire Ford de Houston lui ayant livré la nouvelle génération du F-250 en 2013. Lors de la reprise de son ancien véhicule, Mark commence en effet à retirer lui-même les autocollants en attendant la finalisation des papiers. Un commercial s’approche alors pour lui indiquer de ne pas le faire sous prétexte que cela sera fait par quelqu’un d’autre après son départ. Confiant, Mark quitte les lieux avec son nouveau Ford F-250. Hélas, son ancienne voiture passe ensuite sous le marteau des enchères sans retrait de sa pub « Mark-1 Plumbing » avant d’être exportée en Turquie puis en Syrie. Aux dernières nouvelles, Daech utilise cette auto avec une arme lourde montée dans la benne.

