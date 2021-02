Starter - Ce Duster que l'on ne pourrait plus acheter

Notre voiture du jour, c'est le Dacia Duster, un véhicule qui pourrait être interdit à la vente dans quelques années ! C'est pourtant l'un des modèles les plus appréciés des particuliers en France. Sa menace ? La loi "climat et résilience", qui a été présentée hier en Conseil des ministres.

La loi prévoit d'empêcher la vente des véhicules qui rejettent plus de 123 g/km de CO2 (norme WLTP) au 1er janvier 2030. Or, toutes les versions actuelles du SUV low-cost sont au-delà de ce seuil ! Bien sûr, 2030, c'est assez loin et d'ici là, le Duster aura eu le temps de s'adapter. Une nouvelle génération, avec plate-forme moderne, est attendue dès 2023 et devrait se mettre à l'hybride.

Mine de rien, une grande majorité des véhicules disponibles sur le marché actuellement serait interdite à la vente en 2030. Par exemple, la toute nouvelle Sandero Stepway à boîte auto, là aussi un modèle qui va être l'un des plus vendus au particulier cette année, est au-dessus des 123 g.

Cela montre à quel point un premier big-bang sur le marché automobile se prépare pour la fin de cette décennie. L'industrie auto peut curieusement sembler silencieuse face à une telle loi. Elle a sûrement déjà retenu l'aspect "résilience", s'étant déjà faite à l'idée d'une marche forcée vers l'électrification, d'autant que ce n'est qu'une étape avant l'interdiction totale du thermique. D'ailleurs, en 2030, difficile d'imaginer un véhicule purement thermique.

Mais elle est peut-être un peu trop silencieuse, laissant beaucoup d'espace médiatique à ceux qui jugent la loi "pas à la hauteur des enjeux" en matière de climat. Une loi qui va bloquer la vente des véhicules sans électrification dès 2030, ce n’est quand même pas rien.