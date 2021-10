Stationnement : Paris bon élève face aux autres grandes villes du monde

La société Easy Park, qui œuvre dans le domaine du stationnement, publie ce jour son classement des villes "les plus intelligentes du monde", celles qui utilisent au mieux les technologies, "pour créer un présent et un avenir plus durables et augmenter la qualité de vie de leurs habitants".

L'enquête compile de nombreuses données, traduites en scores pour établir le classement. Quatre thèmes sont au menu, dont un dédié à l'innovation en termes de mobilités. Dans celui-ci, on trouve la gestion du stationnement, la gestion du trafic et l'usage des transports propres.

Parmi les plus grandes villes (celles de plus de trois millions d'habitants), Paris est bien placé pour la partie stationnement, un critère qui prend en compte le nombre de places par habitant (dont celles qui acceptent un paiement numérique) ou encore l'utilisation par le public des technos connectées pour payer. Sur ce point stationnement, bonne surprise donc, notre capitale est quatrième, derrière Londres, Manchester et Berlin. Elle devance Tokyo, San Francisco, Barcelone ou encore New York.

Olivier Koch, directeur France EasyPark, déclare à ce sujet : "en 2014, la ville adoptait le paiement du stationnement dématérialisé et aujourd’hui, deux tiers des automobilistes utilisent une application pour leur stationnement, c’est dire le chemin parcouru depuis !" Reste que la municipalité veut faire fondre le nombre d'emplacements en surface ! Dans le groupe des villes de 600.000 à 3 millions d'habitants, Lyon est 22e.

Du côté de la gestion du trafic, qui prend en compte le niveau de congestion, le temps passé par trajet et le mécontentement lié à cette durée, Paris est mal placé, en étant seulement 37e. Dans les villes plus petites, notons la 17e place de Toulouse... même si la catégorie mélange des villes sacrément différentes en taille. Pour le critère transports propres (voitures électriques et bornes par habitant, rejets de CO2), Paris retrouve des couleurs en étant 12e de son classement. Pour cet aspect, on a sur le podium Hong Kong, Taipei et Milan.

Au classement général, sur l'ensemble des critères, la ville "la plus intelligente" du monde selon Easy Park est Londres, devant New York et San Francisco. Paris est 13e.