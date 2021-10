Stellantis : l'usine française de Vesoul reçoit des renforts italiens

Si l'on parle souvent des usines produisant les 308 et 3008, les stars du catalogue PSA en France, le maillage industriel de Stellantis dans l'Hexagone est également composé d'une usine très importante du côté de Vesoul, centre névralgique des pièces détachées du groupe pour le monde entier. Et même si le site a arrêté certaines activités comme les pièces pour le marché iranien, il n'empêche que Stellantis Vesoul reste un lieu stratégique du site.

Mais depuis la fusion avec FCA, le rachat d'Opel et les annonces de grands plans pour l'avenir, tout est chamboulé chez Stellantis. Carlos Tavares, toujours focalisé sur le rendement, l'optimisation des coûts et la performance industrielle, pourrait faire indirectement le ménage en Allemagne chez Opel, qui prendrait son indépendance juridique.

Et à Vesoul, aussi, de nouveaux échanges de salariés en interne ont lieu actuellement. Nos confrères de l'Est Républicain annoncent que des employés italiens de Fiat Naples sont arrivés en renfort à Vesoul. 80 opérateurs, dans un premier temps, qui seront rejoints par une centaine d'autres salariés transalpins s'étant portés volontaires pour venir travailler à Vesoul. Surtout, pour Stellantis, c'est une manière de ne pas embaucher d'intérimaires et de favoriser la mobilité interne, alors que le groupe vient de confirmer la création d'un énorme pôle à Poissy, lequel réunira quelque 8000 personnes à terme et deviendra le "cerveau" de Stellantis" dans de nombreux domaines.