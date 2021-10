Stellantis va construire une usine de batteries en Amérique du Nord

A l'inverse de l'Europe qui est en marche forcée vers l'électrique, les Etats-Unis prennent leur temps. Joe Biden avait annoncé dans le courant de l'été un plan pour avoir 50 % de véhicules électriques dans les ventes à partir de 2030. Un objectif moins ambitieux que celui de Bruxelles, mais il faut aussi rappeler que le gouvernement américain est fédéral, et que chaque Etat peut décider d'une politique plus stricte.

Quoi qu'il en soit, certains groupes automobiles vont, comme en Europe, tenter de prendre les devants et ne pas attendre les restrictions. C'est le cas de Stellantis, qui vient d'annoncer la construction d'une grande usine de batteries en Amérique du Nord, en collaboration avec LG Chem. Elle verra le jour en 2024 et permettra de produire annuellement l'équivalent de 40 GWh de batteries. C'est relativement modeste en comparaison des capacités des usines Tesla, pour ne citer qu'eux, mais avec cette, Stellantis compte atteindre plus de 40 % de véhicules électrifiés avant 2030.

Rappelons que LG Chem, le spécialiste coréen des batteries, est actuellement pris dans deux gros rappels chez Hyundai et GM, qui sont des clients de l'entreprise asiatique.