Stellantis va faire le ménage chez ses concessionnaires

La résiliation de l'ensemble des contrats de distribution du groupe Stellantis en Europe avait évidemment un but bien précis. Celui de réorganiser la partie vente, et de dégraisser. Chez Opel, cela se traduirait par une suppression d'environ 15 % des points de vente actuels. La marque à l'éclair va subir un profond remaniement de sa distribution en Europe. Une lettre interne de l'association des concessionnaires Opel allemands précise en effet que la maison mère souhaite réduire la voilure et passer un certain nombre de concessions en simples "agents".

Cette valeur de 15 % concernerait également Peugeot et d'autres marques du groupe Stellantis en Allemagne, mais pas que. Le géant automobile, désormais dans le Top 3 mondial avec Volkswagen et Toyota, va sérieusement chambouler sa présence sur le Vieux Continent. Les concessionnaires qui peuvent encore espérer poursuivre l'aventure avec Stellantis ont reçu, dans le courant du mois de juillet, une lettre d'intention de la part de Stellantis.

Mais une chose est sûre : dans un souci de rentabilité et de compétitivité, Stellantis a désormais pour objectif de limiter la présence des distributeurs officiels et d'augmenter la part des simples "agents".