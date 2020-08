Subaru : BRZ, STI et électrique au planning ?

On l'oublie souvent, mais Subaru est un des constructeurs majeurs dans le monde. Si la marque est quasiment absente (en tout cas très confidentielle) en Europe, elle est en revanche très présente en Asie et surtout en Amérique, où elle performe toujours très bien. Et le constructeur prépare actuellement son avenir.

Les premiers prototypes en carrosserie définitive de la nouvelle BRZ ont déjà été surpris, mais désormais, il faut se tourner vers la suite des évènements. Une image d'une présentation en interne montrerait les nouveautés à venir chez Subaru, qui préparerait notamment une électrique pour 2021/2022, mais aussi et surtout le renouvellement de la WRX STI, une auto en fin de carrière et dont la descendance n'était pas nécessairement actée.

Evidemment, il ne faut pas trop s'attendre à voir cette nouvelle WRX STI débarquer en France, Subaru ayant une moyenne de grammage de CO2 déjà élevée. En revanche, il y a nettement plus de chances de voir la première électrique de Subaru sur notre marché, une auto qui est développée conjointement avec Toyota.