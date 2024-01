Sunn Cargo : Sunn dévoile son cargo appelé Sunn Cargo et conçu avec Douze Cycles

Sunn, cette marque des années 90 a tranquillement su accaparer sa part de marché via sa distribution par la chaîne de magasins Intersport. Normal, dans la mesure où Intersport possède la MFC (Manufacture Française du Cycle) qui développe et produit les vélos Sunn. Un système bien huilé qui a permis à la marque de se relancer après un gros passage à vide au début des années 2000. Elle garde son ADN sportif à travers une gamme bien fournie de VTT, assistés comme musculaires. Elle s’est émancipée en proposant des VTC ces dernières années. Elle s’attaque au nouveau marché tendance de l’univers du cycle.

Mais concevoir rapidement et correctement un vélo-cargo n’est pas une mince affaire. C’est donc vers Douze Cycles que la MFC et Sunn se sont tournées. La même entreprise qui a produit le vélo-cargo pour Toyota.

Il en ressort un joli modèle nommé simplement Sunn Cargo qui cumule les bons points sur le papier. La motorisation Bosch Performance Line CX dans sa version Cargo offrant 85 Nm de couple, le système connecté Bosch via l’application eBike Flow, une batterie de capacité généreuse avec 725 Wh, un système de contrôle par câbles propre à Douze permettant une rotation de 75° et par conséquent un plus petit rayon de braquage, et évidemment, le plus intéressant, une caisse de 270 l capable d’accueillir deux enfants et jusqu’à 100 kg.

D’ailleurs c’est sur le point de l’aménagement que nous sommes dubitatifs : la marque évoque la capacité d’accueillir « divers équipements » sans préciser quoi que ce soit d’autre. Le site du constructeur est avare en informations sur ce point.

Pour le reste, nous retrouvons comme souvent un cadre ouvert pour simplifier l’enjambement, un freinage hydraulique Tektro HD-M750 doté de disques de 180 mm de diamètre et d’étriers à 4 pistons, une roue de 26 pouces à l’arrière pour 20 pouces à l’avant, toutes deux montées en Schwalbe Big Ben (de type ballon) de 2,15 pouces de large ou encore un écran Bosch Purion 200.

Et toutes ces caractéristiques sont réunies dans une machine de 2,71 m de long et vendue 5 799 euros, soit le prix courant pour ce genre d’engin dont nous reparlerons très rapidement sur Caradisiac.